Corini: “Vittoria voluta, Segre top. Soleri? Con lui vado sempre in battaglia”

Questo il pensiero di mister Corini dopo la partita tra il suo Palermo ed il Modena, per la ventunesima giornata di Serie B.

“C'è un lavoro motivazionale e tecnico-tattico. Andare oltre l'abbiamo fatto anche oggi. Abbiamo ragazzi generosi che vanno fortissimo in un momento del campionato schizofrenico con tantissimi gol. Questa è un po' la serie B, magari presto arriveranno diversi zero a zero”. Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Modena, andata in scena questo pomeriggio fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”.

"Abbiamo preso un gol in cui dovevamo stare più attenti. Dal 2 a 2 la squadra ci ha provato ed ha conquistato una vittoria che accorcia la classifica. Dobbiamo starci dentro il più possibile. La squadra perfetta in serie b non esiste ma esiste il coraggio di volerlo essere. In conferenza pre gara dicevo che si può sia vincere che perdere con ogni squadra. È uno dei campionati più equilibrati in Europa. Abbiamo dei difetti e possiamo migliorare. Voglio fare un plauso a chi oggi è venuto allo stadio dopo la sconfitta a Cittadella e poi con la pioggia. Queste per me sono partite che aiutano a creare il clima. Una giornata per noi importante. Oggi abbiamo voluto il risultato. Soleri fa doppietta e certifica lo spirito su cui stiamo lavorando da mesi”.

“Mancuso? Sfido qualunque attaccante a non calciare davanti la porta e selvire il compagno. Per vincere devi essere generoso ed altruista. Vedere i giocatori offensivi combattere e difendere è fondamentale. Questo spirito va coltivato. È una bella vittoria al netto di qualche difetto. Soleri? Ha mercato perché è un bravo giocatore. Quando gioca fa bene. Finché avrà sorriso e volontà per me vale tutto. Con Soleri vado in battaglia sempre, poi io non faccio il dirigente. Soliti due gol incassati? Dobbiamo lavorarci. Facciamo allenamenti dedicati. Facciamo un calcio di un certo tipo. Se andate a leggere il campionato vedo risultati particolari per cui io penso "gol lo prendo ma poi lo faccio". Segre? L'ho visto crescere, è un giocatore equilibrato ed istintivo. L'assist di oggi è di una qualità incredibile. Il primo gol di Soleri? Ha letto il tempo tra i due centrali e si è fatto trovare pronto in profondità. Il pallone è entrato lentamente ed abbiamo sofferto anche in questo caso".

