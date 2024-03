Corini: “Venezia ha meritato, ko fa male. Sento la fiducia di giocatori e società”

"Il Venezia ha meritato di vincere, divario non netto come dice il risultato ma bisogna accettarlo, sono stati più bravi di noi. Sconfitta che fa male perché complica la strada in ottica secondo posto. Corini vattene via? Fa male ma devo accettarlo, fa parte del mio lavoro. Dispiace per la sconfitta contro una rivale diretta, momento doloroso che chi ha passione fatica a digerire. Sento la fiducia dei miei giocatori e della società. Esiste anche la promozione attraverso i playoff. Ma finché la matematica non ci condannerà questa squadra lotterà sempre per fare qualcosa di importante, ovvero la promozione. Anche se la strada adesso è molto più complicata per noi. I cambi? Lund e Nedel due cambi per problematiche fisiche, non erano al meglio. Non tattici. Ho voluto mettere Vasic per attaccare quella zona con una fisicità diversa, con più penetrazione".