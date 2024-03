Palermo-Venezia 0-3, il Barbera non ci sta: “Corini vattene via”

Il Palermo crolla tra le proprie mura, al cospetto di un grande Venezia, protagonista di una gara praticamente perfetta e prive di sbavature importanti. Sciorinando un calcio armonioso ed estremamente efficace. Tutto il contrario della performance del Palermo, uscito dal campo tra gli assordanti fischi del Renzo Barbera, che al triplice fischio si è fatto sentire prepotentemente! Cori pesanti soprattutto all'indirizzo dell'allenatore Eugenio Corini, al quale è stato chiesto chiaramente di abbandonare l'incarico: "Corini vattene via". Queste le parole di buona parte dello stadio nei confronti del mister di Bagnolo Mella. Contestato, come tutta la squadra per diversi minuti dopo la fine del match. Aria tesa in casa Palermo!