Corini: “Brunori bravo a reagire dopo il rigore sbagliato. Su Saric dico questo…”

Ottavo risultato utile consecutivo per il Palermo , che sbanca il "Del Duca" di Ascoli grazie alla doppietta di bomber Matteo Brunori . Dodicesimo gol in campionato per l'attaccante italo-brasiliano, che prima porta in vantaggio i rosanero, poi si fa ipnotizzare da Leali dagli undici metri riscattandosi però poco dopo firmando l'1-2 finale sui bianconeri. Palermo adesso al nono posto a quota 31 punti, Pisa e zona playoff agganciata se non per la differenza reti con i toscani, ottavi. Al termine del match, valido per la 22a giornata di Serie B , il tecnico Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Una vittoria meritata. Questo lo dico per la personalità con cui abbiamo approcciato e per come siamo andati avanti per poi sfiorare il doppio vantaggio. L'Ascoli ha in squadra nomi importanti come Dionisi e Forte. Lo stesso Falasco ha un modo di calciare da Serie A. È stato importante il gioco che abbiamo continuato a produrre dopo l'1-1, siamo andati a prenderci il rigore. Matteo è stato bravo a reagire dopo l'errore dal dischetto. Saric? Quella per averlo è stata una trattativa molto lunga, dal punto di visto atletico doveva recuperare qualcosa. Nelle ultime partite ha iniziato a fare bene. Spesso lo dicevo, questo è un campionato dove serve equilibrio. Puoi vincere e perdere contro tutte le squadre. Problemi con il volo? Venerdì sera non è stata una situazione facile. Abbiamo affrontato questo trambusto e ringraziamo la Lega e l'Ascoli per la sensibilità mostrata".