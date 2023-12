Corini: “Tutto su condizioni Insigne-Ceccaroni. Buttaro? Ho anche idea alternativa”

Eugenio Corini è chiamato a vincere in vista della prossima partita di Serie B del suo Palermo contro il Pisa. Il suo pensiero alla vigilia.

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Pisa in programma sabato 16 ottobre alle ore 16.15. Queste le dichiarazioni di mister Eugenio Corini alla vigilia del match valido per il diciassettesimo turno di Serie B in programma al "Renzo Barbera":

"Post Parma brutto per tutti, percezione dal campo che stavamo portando a casa una vittoria importante. C'era grande delusione, vincere in casa della prima in classifica sarebbe stata importante. La squadra ha reagito bene dal mattino dopo, si è allenata in maniera intensa. C'è volontà di uscire da questo momento, l'energia di Parma deve diventare più qualitativa in certe situazioni. Dobbiamo avere letture meno superficiali, c'è grande voglia di uscire da questo momento. Vogliamo vincere così come i tifosi e domani abbiamo una grande occasione di battere il Pisa a casa nostra. Insigne? Ha avuto un problema alla schiena, è stato condizionato fisicamente. Ha avuto grandi difficoltà anche a dormire. Ha fatto una bellissima settimana a livello di intensità, adesso è recuperato ma non ha un minutaggio da novanta minuti. A Parma quando ho sostituito Coulibaly avrei inserito Insigne qualora fosse stato in condizione. La scelta era dovuta al fatto che Insigne aveva fatto solo tre allenamenti con noi."

Ha poi aggiunto: "A livello difensivo abbiamo mollato qualcosina, sappiamo che dobbiamo migliorare. Ecco perché determinate scelte. Campo? Lo abbiamo a disposizione, abbiamo cercato di preservarlo al meglio possibile. Si può giocare bene, è un campo adeguato per svolgere una partita. Ceccaroni? Stiamo cercando di capire se sarà disponibile con il Como o all'ultima del girone d'andata con la Cremonese. Col Pisa è una partita importante, ci vorrà mentalità e coesione. Bisogna saper leggere la partita e stare dentro le difficoltà. La squadra è pronta per fare una partita di livello. Buttaro? Deciderò questa sera chi sarà il giocatore titolare. Ho anche un'idea alternativa su cui abbiamo lavorato in settimana. La vita ci ha insegnato che ci sono momenti positivi e negativi e bisogna saperci stare dentro. La grande attenzione è questa, sappiamo che la tifoseria non vede l'ora di tornare a riempire lo stadio. La fiducia nei confronti della squadra è calata con i risultati ma i miei ragazzi possono far cambiare questo tipo di inerzia. In trasferta continuiamo ad avere uno score importante, dobbiamo tornare a vincere in casa".

