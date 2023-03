Corini: “Tutto sulle condizioni di Graves e Sala. Fastidio per Marconi, Broh…”

Siamo giunti alla vigilia del match del Palermo che sarà ospite del Cittadella a llo stadio "Tombolato" nella sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie B. I siciliani sono reduci da ben quattro pareggi consecutivi e sperano di tornare alla vittoria proprio in terra veneta. Il tecnico rosanero, Eugenio Corini , ha presentato la gara in sala stampa:

"Graves e Sala hanno fatto una settimana piena. E' normale abbiano perso ritmo gara, ma stanno bene e sono pronti per giocare. Marconi? Ieri ha fatto una prova ma ha risentito fastidio, valuteremo in maniera approfondita il suo percorso di recupero. Questa mattina abbiamo fatto una prova con Broh ma il ragazzo sente fastidio e preferiamo preservarlo. Cittadella? Da anni fanno campionato importanti, hanno fatto un mercato di valore prendendo Crociata e Ambrosino. Si sono rimessi in corsa per i playoff, è una squadra che aggredisce alta. Bisogna cercare di uscire dalla loro pressione per prenderci dei vantaggi nella loro metà campo. Sono bravi a recuperare le seconde palle, spingono molto con i terzini. E' una squadra temibile, dopo un momento di difficoltà ha ripreso questa linea importante".