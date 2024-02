Corini: “Tutto su Aurelio. Quella vittoria contro il Como l’anno della promozione…”

Il Palermo si prepara ad un big match che potrebbe rilanciare ulteriormente i rosanero verso la corsa alla promozione diretta. I siciliani ospitano il Como nella sfida ad alta tensione in programma al "Renzo Barbera" questo sabato alle 16:15. Lariani in ottima forma, reduci da due vittorie consecutive targate da Gabriel Strefezza, così come i rosa hanno vinto tre delle ultime quattro gare e non intendono interrompere la propria striscia positiva. Queste le dichiarazioni alla vigilia in sala stampa di mister Eugenio Corini:

"Partita con il Como fu complicata nell'anno della promozione nel 2003/2004. (il Palermo vinse sia all'andata sia al ritorno con un gol su rigore decisivo dello stesso Corini ndr). Fu una vittoria molto importante contro un avversario che ci mise in difficoltà. Le grandi storie si costruiscono sui mini obiettivi, speriamo di poter raccontare qualcosa di diverso ma oggi voglio parlare di come stiamo preparando questa partita. Non mi aspetto grandi variazioni da parte loro, mi aspetto un giocatore che possa cambiare mentre sul resto penso che darà continuità. Anche i loro due nuovi acquisti si sono integrati molto bene. Ho un'idea ben chiara su come partire dall'inizio, non dipenderà dal Como ma da come vogliamo sviluppare la partita in una certa maniera. Out Lund? Aurelio veniva dal Pontedera, è al suo secondo anno in Serie B. E' arrivato, ha fatto bene l'anno scorso ed è normale che poi nella crescita possono esserci alti e bassi. Il livello è alto, il ruolo richiede un dispendio significativo da un punto di vista atletico e mentale. E' pronto per subentrare, partirà lui dall'inizio e sono sicuro che domani riuscirà a farsi trovare pronto. Non ne faccio una questione personale, so dentro di me. Qualche mese fa vi dissi che nessuno può rubare i miei sogni ma so che questi sono basati sulla realtà e so che questa realtà si conquista lavorando ogni giorno".