Corini: “Troppe aspettative su Traorè. Ternana? Servirà pazienza, felice di Insigne”

"Traorè? C'è tanta aspettativa su di lui. Potevo fare qualsiasi cosa a Cremona, ma in un certo momento era importante riempire l'area con gli attaccanti. E' stata una mia lettura, anche per come abbiamo scalato la partita. Dovevamo consolidare la superiorità numerica e attaccare con sette giocatori avendo equilibrio per evitare contrattacchi. Con la Ternana bisogna avere pazienza, difendono molto bene. Qualche spazio possiamo trovarlo quando vengono a prenderci alto. Oggi abbiamo lavorato sulla strategia della partita, è una partita che dipenderà molto da quanto saremo capaci ad orientarla. Sono contento dell'atteggiamento di Insigne, so quali sono le sue caratteristiche e so quanto si stia dedicando ad un lavoro di raccordo importante. Credo tanto in Insigne e sono sicuro che metterà a disposizione il suo talento in queste ultime dodici partite. Gomes in dubbio? Stulac sta facendo molto bene e l'ha dimostrato con i novantacinque minuti fatti con la Feralpi. Dipenderà molto anche dal tipo di scelta che farò sugli esterni"