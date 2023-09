Corini: “Tris a Venezia non facile, c’era voglia di vincere. Ringrazio i tifosi”

"La voglia di andare a vincere c'era. Sapevamo di affrontare una squadra forte nei singoli. Segnare tre gol a Venezia non era facile. Abbiamo reagito bene dal ko e questo è un gran risultato. Brunori è importante, bisognava avere pazienza. Capisco che c'è fretta. Matteo ha lavorato in silenzio, ha ritrovato il gol su rigore e l'ha chiusa. Ha fatto una partita di livello. Classifica? È presto ma la guardiamo con piacere. Tripletta di Brunori? Pensavo che il secondo l'avesse fatto Lucioni! Non lo sapevo. Crescita della squadra? Chi ha visto il match col Cosenza avrà notato come eravamo in dominio. Poi il calcio è strano, il bello è questo. Ero curioso di vedere come avremmo sviluppato la nostra crescita dopo il Cosenza. Ringrazio i quasi 500 tifosi giunti a Venezia ma anche quelli che hanno esultato da casa"