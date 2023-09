SONDAGGIO: vota il PEGGIORE in campo di Venezia-Palermo 1-3

Il Palermo torna a vincere. Quarto successo in campionato per la squadra di Eugenio Corini che, fra le mura dello Stadio "Pier Luigi Penzo", batte il Venezia di Paolo Vanoli in occasione della gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie B: decisiva la tripletta messa a segno dal capitano Matteo Brunori. Chi ha giocato peggio? Nell'elenco trovi tutti i giocatori rosanero scesi in campo, puoi esprimere un solo voto per il "peggiore in campo". Scorri in basso