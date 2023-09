Corini: “Trasformiamo i pareggi dell’anno scorso in vittorie. Graves col SudTirol…”

Un avvio di campionato splendido per il Palermo che, nonostante il ko interno con il Cosenza, vanta uno score invidiabile con tredici punti raccolti in sei partite. Il prossimo ostacolo dei rosanero, reduci da uno splendido successo in casa del Venezia, è il SudTirol di Pierpaolo Bisoli. Il tecnico delle "aquile", Eugenio Corini, ha presentato in conferenza stampa il match in programma questa domenica alle ore 16:15 allo stadio "Renzo Barbera". Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Sudtirol è una squadra difficile da affrontare e infatti quest'anno è ancora imbattuta. Sono andato a rivedermi le partite e i dati statistici dello scorso anno. E' difficile fargli gol e loro con un contrattacco possono rendersi pericolosi. E' una squadra complicata da affrontare, lo sta dimostrando anche in questo inizio di campionato. Abbiamo piena consapevolezza che dovremo mettere quel qualcosa in più oltre la prestazione, come abbiamo fatto a Venezia. Abbiamo la consapevolezza della forza del nostro gruppo. Vogliamo avere lo stesso spirito di Venezia per essere protagonisti in questo campionato. Tutte le squadre hanno leggerezza mentale all'inizio del campionato, lo scorso anno ci sono mancate alcune vittorie dentro casa come contro il Venezia. Il nostro obiettivo è di trasformare alcuni pareggi della passata Serie B in vittorie. Tanto dipende da noi, dobbiamo essere equilibrati e pazienti. Dobbiamo spingere la squadra fino all'ultimo secondo. Con il Cosenza è stata grande la delusione, ma la nostra compattezza nel lungo periodo ci porterà a ottenere risultati importanti. Nelle rotazioni dei centrali Graves si è adattato a destra, come caratteristiche e come allenamenti specifici è quello che ne ha di più. Lo tengo in considerazione per la partita contro il Sudtirol".