Corini: “Tifosi, percepisco delusione. Pisa? Partita equilibrata. Centro sportivo…”

“Comunicazione Infortuni? Devo rispettare la linea societaria. Sono sempre qua a rispondervi in qualsiasi momento, è un confronto continuo con voi. È mancato qualcosa in casa, da gennaio abbiamo fatto cinque vittorie consecutive che erano da tempo che mancavano. Nello sviluppo generale abbiamo lasciato qualcosa in casa, se ho un rammarico è di aver lasciato qualche punto in casa. Il nostro modo di lavorare prescinde dagli avversari e a prescinde dalle scelte che farà Aquilani. Le ultime cinque partite ci hanno penalizzato, c’è stato comunque un certo equilibrio nelle prestazioni. Nelle ultime tanti errori ci hanno condizionato molto. C’è sempre da lavorare e da sistemare qualcosa. Stiamo facendo questo per consolidare il nostro valore e per limitare qualche difetto che nell’arco del campionato ci ha penalizzato. Messaggio ai tifosi? La delusione la percepisco, bisogna andare oltre. Quando arrivano trentamila tifosi allo stadio vuol dire che si è creato un clima di un certo tipo. Quando porti così tanti tifosi vicini alla squadra è normale che poi si sviluppi un certo tipo di delusione. Bisogna subire le critiche ma le risorse le hai dentro di te e penso che questa squadra le abbia sempre trovate anche nei momenti difficili. Vogliamo fare un grande finale di campionato per poi prepararci al meglio per quello che verrà dopo. Le partite sono sempre importanti. Il Pisa ha ambizione e volontà. È una squadra che gioca e che prova. Verrà fuori una bella partita equilibrata come è stata quella dell’andata. Centro sportivo? Fa capire quanto il City si stia radicando in città. Per me il centro sportivo è un segnale fondamentale per le intenzioni di questo gruppo e di questa società."