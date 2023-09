Corini: “Tifosi, che carica! Ballottaggio Lund-Aurelio. Di Francesco e Coulibaly…”

"Ripartenza da cui è nato il corner del gol con la Reggiana? Non dobbiamo lasciare così tante mischie in mezzo al campo. Se devo fare un appunto abbiamo lasciato qualcosa, non possiamo farlo. L’ho detto ai giocatori. Se vuoi aggredire alto devi saper leggere bene la profondità. Dobbiamo lavorarci. Di Mariano e Insigne hanno fatto un salto, fondamentali dopo l’1-1. Hanno aiutato tanto a vincere la partita. Lund? Sto cercando di forzare qualcosa, i primi 20 minuti si è dovuto adattare, poi è cresciuto. Dobbiamo lavorare per farlo integrare al meglio. I nuovi? Di Francesco ha fatto un allenamento, Coulibaly nessuno. Difficile vederlo dall’inizio. Farò qualche variazione ma non grandissime cose. Tu rappresenti una società, una passione, non finiscono di stupirmi i tifosi. Quando siamo uniti, siamo più forti. C’è una direzione che vogliamo prendere, tutti vogliamo portare questa squadra dove merita. Ieri ci hanno caricato tantissimo. Vogliamo battere la Feralpi e crescere di partita in partita costruendo un percorso. Abbiamo l’esigenza di tornare a giocare davanti i nostri tifosi, vogliamo gioire con i nostri tifosi. Terzino sinistro? Abbiamo due Under molto bravi, c’è bisogno di energia e freschezza. Sono in ballottaggio".