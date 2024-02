Corini: “Ternana ha risorse importanti, dovremo fare grande partita. Gomes cresciuto”

"La Ternana ha risorse importanti, con il Como se la sono giocata fino all'ultimo. Quando difendono con un blocco basso è difficile fargli gol. Raimondo ha fatto 8 gol in trasferta, quando c'è campo e possibilità di attaccare la porta si rende molto pericoloso. Pereiro ha qualità, Di Stefano attacca molto la profondità. Dietro hanno giocatori fisici e un centrocampo che sa giocare. Dovremo fare una grande partita per venirne a capo. E' talmente alta la voglia di fare, vogliamo costruire altre cose. La rabbia e il silenzio che c'era nel viaggio di ritorno certifica quello che vuole fare la squadra. Bisogna andare verso l'obiettivo Ternana, è una partita importante. La classifica è ridotta e corta. A volte hai tu la giornata in cui vinci e gli altri hanno difficoltà e altre volte viceversa. Mancano 12 giornate, bisogna star dentro. Rigenerarti e andare verso l'obiettivo che è sempre quello successivo. Siamo pronti per scendere in campo domani. Questa squadra ha fatto un percorso di allenamenti e di consapevolezza. Chi vuol vedere le cose le vede, chi non vuole vederle non le vedrà mai. Gomes? E' cresciuto tanto, sta molto bene. Ha avuto un piccolo fastidio, oggi ha fatto una rifinitura ridotta. Ranocchia-Soleri? Filippo era ammonito, l'idea era di avere un peso specifico diverso in avanti. A volte ci siamo troppo appiattiti verso la loro area invece ha volte è importante portare fuori i loro difensori. Nella partecipazione al gioco quando giochiamo con le due punte non si devono appiattire ma continuare a partecipare al gioco per creare spazi"