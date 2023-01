Corini: “Su Cheddira bravo Pigliacelli. Vittoria che nasce da Perugia, Marconi…”

"L'abbiamo preparata con qualche difficoltà vista le defezioni e ringrazio mister Di Benedetto per i giocatori che abbiamo rubato dalla primavera. Il Bari nella propria metà campo costruisce e sapevamo di concedere palleggio all'inizio. Più andavamo avanti meno abbiamo concesso palleggio. Ogni volta che il Bari riparte mette in difficoltà, nella ripresa hanno abbassato il baricentro. Sull'occasione di Cheddira è stato molto bravo Pigliacelli. Ho tolto Damiani perché su un contrasto non ha potuto affondare in quanto ammonito. Ci abbiamo creduto, abbiamo spinto e abbiamo vinto. Vittoria da un peso di straordinaria importanza che nasce dal secondo tempo di Perugia. Siamo rimasti insieme nelle difficoltà. Questa inerzia del gol di Brunori a Perugia ha portato a questa striscia di positività. Mi piace questa ricerca di identità ed anima: Marconi rappresenta questo. Si è conquistato questo posto in serie B. Rappresenta lo spirito che vogliamo vedere in campo "