Corini: “Stulac può diventare risorsa in più, Saric disponibile. Brunori leader”

Le parole di Eugenio Corini in vista del match tra Cagliari e Palermo, valido per la 37a giornata del campionato di Serie B

Giornata di vigilia per il Palermo che, sabato pomeriggio, sarà ospite del Cagliari quinto in classifica allo stadio "Unipol Domus". Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico dei rosanero, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Stulac e Saric? Stulac ha fatto un percorso difficile, complicato. Quattro mesi sono tanti. Lo avete visto giocatore con l’Under 17, l’ho visto bene. Con cautela stiamo cercando di fargli trovare la condizione. Può diventare una risorsa in più. Saric lo abbiamo recuperato qualche giorno prima, oggi ha preso una botta alla caviglia ma fortunatamente è solo una botta. Quindi verrà con noi ed è disponibile. Aurelio ha avuto una gastroenterite ma senza stato febbrile quindi verrà con noi. Brunori e sempre più leader e capitano della squadra, verrà con noi e seguirà la squadra a Cagliari. Parliamo molto per capire come poter migliorare ancora il suo apporto alla squadra, a parte i gol, nel legare il gioco e compartecipare alla manovra. Sta crescendo sempre di più e sta diventando sempre più completo. L’unica volta che Matteo é mancato abbiamo fatto cinque gol contro il Modena, a Cagliari sarà difficile farne cinque ma questo dimostra il valore anche degli altri attaccanti in rosa."