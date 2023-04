Corini: “Stulac? Ecco la situazione. Orihuela in crescita, vantaggio in trasferta…”

"In allenamento grande applicazione, dal punto di vista atletico la squadra ha ottimi dati. Abbiamo un'ottima tenuta, a Venezia abbiamo spinto fino alle fine. A Parma i giocatori avversari avevano crampi e noi abbiamo spinto fino alla fine. Contro il Benevento il campo era molto lungo. A livello difensivo quando consolidi determinati meccanismi non è facile andarli a cambiare. Graves che ha approcciato molto bene lo stiamo gestendo perché l'adattamento alle nostre strutture lo ha un pò sofferto. Bettella ha avuto un problema fisico ma è tornato disponibile. Buttaro a Parma ha fatto bene, Orihuela sta crescendo ma ci sono sfumature su cui deve lavorare. La valutazione che faccio è in riferimento al mio concetto espresso prima. Stulac? Società chiara, il ragazzo sta facendo un lavoro che non comprende una parte di lavoro con la squadra. Vedremo la settimana prossima se inizierà a far qualcosa con noi. Si valuterà nella settimana che ci porterà a Cagliari. Vantaggio in trasferta? E' un valore, ma non siamo spesso riusciti a consolidarlo. Dobbiamo crescere per andare a ottimizzare il vantaggio per cercare di ammazzare le partite"