Corini: “Standard allenamenti consolidati nel tempo. Domani in campo i più adeguati”

"Vari livelli per andare a gestire la rosa. Il primo da un punto di vista di condizione psicologica e atletica del giocatore e di come lavora in settimana. Nel tempo abbiamo consolidato un certo tipo di standard negli allenamenti. Abbiamo fatto capire quanto sia importante spingere al massimo per mettersi a disposizione del gruppo. Cerco di capire quali sono i giocatori più adeguati per andare a sviluppare la fase di possesso e quelli che possono cambiarmi una partita. Ancora di più alle 14.00 c'è bisogno di un cambio di energie, sapendo di avere uno standard elevato negli allenamenti posso giostrarmi i ragazzi a seconda delle caratteristiche. Quelli che vedete in campo domani sono quelli che penso possano essere più adeguati per l'inizio della partita".