Corini: “Spunti positivi, primo tempo dominato. Gara cambiata dopo rigore”

"Ci sono state più partite dentro la stessa gara. Primo tempo di qualità e dominato soprattutto con l'occasione del 2-0. Secondo tempo iniziato sulla stessa falsa riga ma poi è arrivato il rigore che ha cambiato la partita. Nel momento di massima difficoltà abbiamo comunque avuto modo di riaprire la partita e forse c'era un rigore su Saric. Fino al 50' la tenuta del campo era stata fatta bene. Nedelcearu errore? Stiamo facendo un percorso per arrivare ad una mentalità superiore e per arrivarci è fisiologico che arrivi qualche sbaglio, non c'è bisogno di sottolineare chi l'abbia fatto. Ho visto spunti negativi ma altri positivi. E' ancora lunga e non perdiamo l'equilibrio. Con Johnsen ci siamo consegnati un po' ai loro contrattacchi nonostante il predominio in cui avremmo dovuto consolidare il nostro vantaggio"