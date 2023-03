Corini: “Rigori? Brunori si prenderà una pausa. Ecco chi li calcerà”

Prosegue il cammino del Palermo in questo campionato di Serie B, in cui i rosanero sfideranno il Cittadella al "Tombolato" alla ventinovesima giornata. I siciliani non trovano la vittoria da cinque gare consecutive, con Matteo Brunori e compagni che proveranno a riagganciare la zona playoff con tre punti preziosi. Queste le dichiarazioni alla vigilia del tecnico rosanero, Eugenio Corini , il quale ha presentato la gara in sala stampa:

"Settimana di Brunori e calci di rigore? Con Matteo ho un rapporto che si è formato nel tempo, relazione giusta tra allenatore e giocatore. E' un anno importante per lui, quest'anno ha dovuto alzare il livello. Sta facendo un grandissimo campionato. Il calcio di rigore va oltre la qualità tecnica, il ragazzo ha voluto parlarmi lunedì e mi ha detto che istintivamente si ripresenterebbe sul dischetto ma in questo momento vuole prendersi una pausa. Questa cosa è successa a me anche in Serie A dopo tre calci di rigore sbagliati. Matteo si prenderà una pausa sui calci di rigore, proviamo ogni settimane le dinamiche della partita e per domani il primo rigorista sarà Di Mariano. Matteo deve continuare a fare quello che ha sempre fatto, il gol non è un'ossessione. Abbiamo lavorato su come andare a finalizzare sulle giocate di attacco porta da cross laterali. Mi va di spendere una parola anche per Soleri, grande partita a Pisa, così come Tutino e Vido contro la Ternana. Sono contento di come gli attaccanti stiano lavorando per ritagliarsi uno spazio dal 1' minuto o a gara in corso".