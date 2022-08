Corini: “Rammaricati per l’1-1, Bari di livello. Pochi cambi disponibili, Soleri…”

Termina 1-1 l'anticipo della 2ª giornata del campionato di Serie B in programma al San Nicola tra Bari e Palermo . Vantaggio della formazione rosanero guidata da Eugenio Corini , che grazie al gol siglato al 39' del primo tempo da Nicola Valente , chiude la prima frazione di gioco sullo 0-1. Nella ripresa è la squadra di casa a fare la partita che con Cheddira trova il gol del definitivo pareggio al minuto 68. Al termine della sfida andata in scena davanti a circa 35.000 spettatori presenti al San Nicola, il tecnico del Palermo FC ha commentato la gara in mixed zone. Di seguito le dichiarazioni di Eugenio Corini nel post partita.

"Avevamo creato la premesse per vincerla. Un pizzico di rammarico c'è ma bisogna dare risalto al Bari che non ha mollato e complessivamente il pareggio è giusto. Non avevamo cambi a centrocampo e abbiamo dovuto rinunciare anche a Soleri per un piccolo infortunio. Non ho potuto dare energie alla squadra anche se in quel momento ne avrebbe avuto bisogno".