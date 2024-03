Corini: “Qualsiasi cosa dico si ironizza! Marconi importante, Lucioni dopo la sosta”

“Frase nel dopo gara di Brescia sul lavoro che avremmo dovuto continuare a fare? Qualsiasi cosa dico si ironizza. Io vado in campo e alleno i miei giocatori. Il lavoro è continuo, non è che se uno dice una cosa un giorno questa rimane fissa nella memoria. Il lavoro è continuo. Per me è una cosa importante lavorare. C’è sempre da imparare e da migliorare. Lavoro vuol dire impegnarsi per migliorarsi. Non è mai finito il lavoro. Se non riprendi certi concetti quanto fatto prima è vano. Tutti gli allenatori del mondo fanno così. Cerchiamo di dar valore a quello che dico. Poi si può giocare su quello che dico e strumentalizzarlo. Marconi è un giocatore importante per me e per il Palermo. Quest’anno il livello di competizione si è alzato con l’arrivo di Ceccaroni. La situazione di Como l’ha penalizzato. L’ho visto comunque bene e l’ho preferito a Ceccaroni a Brescia per questo motivo. L’anno scorso mi dicevate che ero speculativo, quest’anno che siamo troppo offensivi. Sono abbastanza orientato sulla squadra che scenderà in campo. Devo valutare le ultime cose. Insigne? Dopo una piccola distorsione si è riacutizzato un problema all’adduttore. Domani verrà valutato, è lui che ci dovrà dire quanto riesca a reggere la soglia del dolore. Gli altri giocatori sono a disposizione. Anche Desplanches rientrerà nella settimana breve che ci porterà a giocare con il Venezia. Lucioni invece dopo la sosta”.