Corini: “Pronti ad alzare livello. Finalizzazione? Niente stress, fiducia nei miei”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, tornerà in campo dopo il pareggio contro il Pisa, per affrontare il Cittadella al "Tombolato" nella sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.