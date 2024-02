Corini: “Prestazione top, Brunori fondamentale nei salvataggi. Importante non subire”

"Chi è il Palermo? È stata una prestazione di livello contro una squadra importante, mi è piaciuta la compattezza, Matteo è stato fondamentale salvando due gol. Questo fa capire lo spirito, la mentalità, la condivisione, la consapevole. Ci stiamo lavorando e voglio vedere la crescita. Dopo i due giorni di riposo sarà fondamentale fare una grande settimana perché affronteremo l’avversario più difficile del momento. Uno spirito che si è consolidato, ma è più facile vederlo quando vinci. Ho detto a Brunori che deve essere il primo a dimostrarlo ed è stato il primo a lottare, a determinare, per me quei due salvataggi sono stati come due gol. Gliel’ho detto e lui ha sorriso, forse ci credeva poco ma lo pensò sul serio. Importante non subire gol, ho esultato all’annullamento del gol. Devi avere voglia di difendere bene e farlo con tutta l’energia che c’è. Questa è una squadra che sa fare, è un passaggio importante di crescita. Sono contento per Di Mariano, è cresciuto. Ho degli esterni di un certo tipo, ho la consapevolezza di avere giocatori bravi e i giocatori bravi ti aiutano, come Di Mariano".