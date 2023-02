Corini: “Prestazione ok, c’è rammarico. Manca un rigore. Testa al Frosinone”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo

"Bella partita, svolta su più fasi. Abbiamo affrontato una squadra di qualità in uno stadio fantastico". Lo ha detto Eugenio Corini , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Genoa . Il tecnico del Palermo ha analizzato la prova offerta dalla compagine rosanero fra le mura dello Stadio "Luigi Ferraris".

"I primi 15' equilibrati, poi si è aperta la partita e abbiamo preso il gol su una situazione rocambolesca. Per me il tiro di Verre è intercettato dalla mano di Sabelli ed era calcio di rigore. Nel secondo tempo abbiamo costruito occasioni, c'è grande rammarico ma anche la consapevolezza di aver retto una grande prestazione contro una delle squadre più forti del campionato", le sue parole.

"Il risultato non ci ha accompagnato, ma la prestazione sì. Adesso abbiamo un altro grande avversario come il Frosinone. Non avremo a disposizione Segre e Mateju, ma spinti dal nostro pubblico sono sicuro che faremo una grande prestazione. Bisogna essere equilibrati e saper soffrire. Dentro le partite bisogna reggere l'urto delle qualità avversarie. Nel nostro percorso di crescita questo è stato un punto focale", ha concluso Corini.