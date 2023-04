Corini: “Presenza di Mattarella è una motivazione in più. Marconi motivato, Verre…”

Dopo la sconfitta maturata al "Tardini" contro il Parma , il Palermo di Eugenio Corini ospiterà il Cosenza al "Barbera" nel match valevole per la trentaduesima giornata di Serie B . Può sorridere il tecnico rosanero, che per la gara contro i rossoblu ha recuperato tasselli importanti per il suo scacchiere, tra cui Verre e Marconi . Il mister ex Brescia è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Presidente Mattarella è un palermitano doc che ci rappresenta nel mondo. Abbiamo una motivazione in più, è piacevole sapere il fatto che tiene alle sorti della squadra della sua città. Verre e Nedelcearu vengono dalla febbre, Valerio è stato con la febbre quattro giorni ma è rientrato e ha ritrovato il ritmo. E' un giocatore importante per noi e sicuramente inizierà dal primo minuto, non so per quanti minuti in base alle sue condizioni. Nedel è recuperato, Marconi l'ho visto motivato e sereno. A tutti loro manca la partita, ma sono giocatori pienamente recuperati. Bettella ha risentito un fastidio, ci prendiamo questi tre giorni per sperare di recuperarlo per Venezia. Rispetto all'attacco... aver allargato il campo dei titolari significa che non possono giocare tutti insieme ma ho delle risorse a gara in corso. Calci di rigore? Domani valuterò, in allenamento farò provare tutti quelli che se la sentono di calciarlo"