Corini: “Portiamo a casa tre punti pesantissimi. Verre straordinario, Orihuela…”

Il Palermo di Eugenio Corini ha battuto in trasferta l' Ascoli di Bucchi grazie ad una doppietta di Matteo Brunori . Il tecnico rosanero è intervenuto in mixed zone per analizzare la prestazione offerta dai suoi ragazzi soffermandosi, in particolare, su Verre e Orihuela . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Verre è un giocatore straordinario, non si è mai allenato con noi. Ho lavorato con lui solo alla lavagna per spiegargli due-tre cose. Ma è un ragazzo intelligente, ha personalità tecnica. E in un momento dove l'Ascoli spingeva mi sembrava giusto aggiungere personalità tecnica. Sapevo che se avessimo messo qualità avremo giocato noi e fatto male agli avversari. Così è stato. Orihuela? Ha nove allenamenti con noi, si è adattato in un ruolo non suo. Ma questo dimostra lo spirito dei miei ragazzi. Siamo in pochi in questo momento, ma la sporca mezza dozzina ha funzionato ancora. E con questa identità e questa forza portiamo a casa punti pesantissimi".