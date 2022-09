Corini: “Pigliacelli-Massolo, vi dico tutto. Espulsioni? Ok Marconi, le altre due…”

"Abbiamo fatto riconoscere ai giocatori come bisogna comportarsi in base agli spazi di campo da occupare. Bisogna lavorare bene con i difensori che devono coprire o marcare a seconda dello spazio di campo. Ti puoi predisporre a qualche contrattacco e a Reggio nella seconda parte del primo tempo la squadra ha consolidato il possesso riuscendo ad essere equilibrata difensivamente. Spesso abbiamo attaccato l'area con quattro giocatori, dobbiamo liberare spazio a Brunori e mi aspetto gol dai centrocampisti e dagli esterni. Tutto questo deve arrivare nel tempo e ci dobbiamo lavorare. Espulsioni? Quella di Marconi è stata spesa bene a Bari, senza il fallo sarebbe arrivato davanti la porta l'attaccante. Le altre due espulsioni fanno parte del controllo emotivo. Quando tu sai di essere ammonito devi controllare certe situazioni. Con l'Ascoli potevamo ancora pareggiare la partita e anche sul tre a zero di Reggio c'è sempre una dignità da preservare anche nella sconfitta. Io so di avere due portieri importanti. Massolo ha fatto un percorso straordinario lo scorso anno e ha contribuito alla promozione. Abbiamo integrato Mirko che ha attitudine alla costruzione del gioco. Sono due titolari, c'è competizione ma anche tranquillità per chi sta parando in questo momento. Per me Pigliacelli sta facendo bene, non ho visto errori particolari. Grotta sta crescendo"