Corini: “Percezione di un ko nello spogliatoio a Cremona. Ora battiamo la Ternana”

"Cremonese? E' e rimane un'occasione persa, la percezione dello spogliatoio era quella di una sconfitta. Questo certifica il livello a cui la squadra vuole ambire al netto di una prestazione fatta bene contro una squadra di valore. Sarebbe facile per me dire siamo mancati nell'approccio. Loro hanno provato a spingere, era normale che loro potessero farlo per tenere aperta la partita. Bisogna dare merito alla Cremonese per il bel gol di Castagnetti dopo un'azione corale. Lì potevamo fare meglio, sul gol del due pari abbiamo nostre responsabilità. Dobbiamo avere sempre coraggio e non possiamo accontentarci di fare crossare un giocatore avversario. Abbiamo avuto dieci minuti di difficoltà, loro hanno portato la partita dove sono bravi. Hanno abbassato il baricentro. La squadra poi ci ha provato, è mancato poco per essere incisivi. Se vado a valutare la Cremonese nelle due partite quattro punti ci stanno. Rammarico è un eufemismo rispetto a come ci siamo sentiti dopo la partita. Penso sempre a quello che dobbiamo fare dopo. Pulita questa delusione bisogna andare oltre. La classifica è lì, dobbiamo pensare solo a battere la Ternana. La Cremonese ha giocatori di grande personalità nella gestione di determinate situazioni. La squadra sta bene fisicamente, lo certificano determinati dati che dicono che sulla lunghezza della partita i giocatori fanno cose importanti. Seppur in inferiorità numerica loro sono rientrati in partita, dovevamo essere più bravi e coraggiosi a non accettare quel momento. Se io arretro di venti metri non difendo meglio, avremmo dovuto continuare a fare. Abbiamo sbagliato in alcuni momenti importanti, in quei cinque minuti abbiamo permesso alla Cremonese di rientrare in gara e poi non siamo stati bravi per andarci a prendere la vittoria. Basta vedere la Ternana cosa ha fatto nelle altre partite, hanno un allenatore bravo. Questo pericolo di sottovalutare qualcosa non esiste nelle mie squadre. Sappiamo che sarà difficile, bisognerà leggere la partita. Sarà un match complicato, ma penso che abbiamo le risorse per venirne a capo"