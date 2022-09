Corini: “Per me c’è un miglioramento generale, anche nella difesa. Testa al Sudtirol”

"Primo tempo equilibrato, loro non hanno avuto grosse occasioni. Purtroppo all'ultimo minuto abbiamo preso gol, potevamo leggerla meglio. Loro sono bravi nel contrattacco, però nel complesso mi è piaciuto come siamo stati in campo. C'è rammarico. C'è differenza tra la sconfitta di Reggio Calabria e quella di oggi, oggi meritavamo il pareggio. Per me la squadra ha retto bene il ritmo. Dobbiamo lavorare su certe sfumature e la concretizzazione. Sapevamo che sarebbe stato un percorso difficile, siamo una squadra nuova. Abbiamo spinto per raccogliere il massimo in queste prime sei partite. Gli up e down sono fisiologici. Molti giocatori sono arrivati da percorsi diversi. Ci vuole tempo, ci servirà per riconoscerci. Adesso testa alla prossima gara contro il Sudtirol, dobbiamo lavorare. Per me c'è stato un miglioramento generale, anche sui quattro della linea difensiva. Nel secondo tempo abbiamo coperto bene le linee, non abbiamo concesso molto. E dopo il gol subito abbiamo provato a reagire, non ci siamo disuniti"