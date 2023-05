Corini: “Ottima prestazione contro squadra di valore. Dubbi sul giallo a Marconi”

Il Palermo cade in casa del Cagliari nella trentasettesima giornata di Serie B , due a uno per i rossoblu il risultato finale. Nel primo tempo vantaggio rosanero firmato da Segre , a cui risponde la rete di Deiola . Nella ripresa Palermo che resta in dieci uomini per l'espulsione di Marconi , il Cagliari ne approfitta e passa con il goal di Lapadula . Al termine del match, il tecnico rosanero Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto un'ottima prestazione sulla falsa riga di quello che ho detto nel pre gara contro una squadra di valore. C'è il rammarico di non aver portato a casa un risultato positivo ma anche con il pareggio non sarebbe cambiata la sostanza. Dopo l'1-0 eravamo in controllo poi siamo stati disattenti. Sulla seconda ammonizione di Marconi ho qualche dubbio perché era stato sbilanciato ma Valeri è un arbitro importante ed internazionale. Essere professionisti ti mette contro a situazioni particolari, l'ultima giornata avrei preferito giocare contro una squadra diversa dal Brescia. Vogliamo onorare al meglio il termine del campionato per portare a casa un traguardo che sarebbe straordinario per questa società. Messaggi eventuali da amici di Brescia? Ognuno si comporterà in maniera professionale"