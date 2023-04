Corini: “Orihuela simile a Mateju e Buttaro. Broh? Potrà essere convocabile se…”

"Orihuela? E' arrivato da un calcio diverso, ha avuto un affaticamento tre settimane fa. Già in un reparto che aveva difficoltà non ho voluto sovraccaricare il ragazzo a Parma. Deve lavorare su alcune cose, è simile a Mateju e a Buttaro per caratteristiche e ho scelto Lancini a Parma perché ha più attitudini da difensore centrale. Partita cruciale con il Cosenza? La partita che ho da giocare è sempre quella più importante. Quando ci sono poi sei gare può succedere di tutto, far risultato pieno vorrebbe dire portare a casa l'obiettivo principale quasi in maniera definitiva. Abbiamo voglia di far entusiasmare il pubblico, abbiamo voglia di finire con grande entusiasmo. Broh ha lavorato parzialmente in gruppo, l'ho visto meglio rispetto al ritiro di Girona. Domani farà rifinitura, se supererà questa sarà convocabile. Noi dobbiamo arrivare tra le prime otto con i punti, non mi va di entrare nei meriti della giustizia sportiva. Dobbiamo fare più punti possibili, È impossibile non sapere i risultati delle altre, giocare in coda è particolare. Penso a noi quando siamo andati a giocare a Benevento e si guardava la classifica prima della partita c'era tensione. Questo fa parte della personalità e della crescita, è innegabile che quando giochi in fondo alla giornata sai già i risultati delle altre squadre".