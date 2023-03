Corini: “Nel secondo tempo buon approccio, rammaricati per il pari. Il primo gol…”

Termina con un rocambolesco 3-3 la sfida tra Cittadella e Palermo, andata in scena questo pomeriggio al "Tombolato", valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Dopo essere andati sotto di due gol, gli uomini di Corini trovano il pari con il penalty trasformato da Di Mariano e con la rete di Brunori. Nella ripresa è ancora il numero 10 rosa ad andare in gol, ma al 74° Maistrello chiude i giochi siglando la rete del definitivo 3-3. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana , Eugenio Corini, intervenuto in mixed zone.

"Piena consapevolezza del valore dell'avversario, questa è una partita che prepari ma che sai che in ogni situazione loro ti possono fare gol come puoi farlo a loro. L'abbiamo interpretata sotto questo punto di vista. Sicuramente sul primo gol possiamo e dobbiamo lavorare meglio, abbiamo concesso troppo quando avevamo grande densità di uomini.Il calcio di rigore è un mezzo infortunio, nel senso che il giocatore ha anticipato il classico contrasto dove si arriva un attimo in ritardo. Lì poteva essere complicato, invece i giocatori hanno lavorato bene, con ordine, con qualità. Abbiamo costruito le premesse conquistando il calcio di rigore, poi quel bellissimo gol alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, siamo passati in vantaggio. Loro spingevano, ma eravamo in equilibrio. Difendevamo bene, abbiamo sofferto poco. C'è grande rammarico perché su un cross concesso loro hanno fatto un bellissimo gol. La vittoria manca da un po', oggi avevamo creato le premesse per far sì che fosse una giornata bellissima. E' importante aver recuperato il risultato, ma c'è rammarico per non averla vinta".