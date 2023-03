Corini: “Modena crocevia importante. Tutino sta crescendo, è motivato. Vido…”

Poco più di ventiquattro ore ed il Palermo scenderà in campo contro il Modena. Venerdì 17 marzo, allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena l'anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie B. Crocevia importante per la squadra guidata da Eugenio Corini, che contro i canarini di Attilio Tesser non siederà in panchina per via della squalifica di due giornate rimediata nella sfida esterna contro il Cittadella. I rosanero sfideranno una diretta concorrente per la lotta ad un posto verso i playoff promozione, contando sul fattore campo, dove il Palermo registra una media punti da promozione.