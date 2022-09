Corini: “Mateju? Avevo bisogno di un elemento solido. Contro il Genoa Brunori…”

Il tecnico del Palermo FC , Eugenio Corini , a poco più di ventiquattro ore dalla sfida esterna contro il Frosinone di Grosso , ha presentato in conferenza stampa la gara valida per 6a giornata del campionato di Serie B, in programma allo stadio “Benito Stirpe” domani, venerdì 16 settembre, alle 14.00. Di seguito le dichiarazioni del coach di Bagnolo Mella.

“Ho chiesto subito questo alla società, quando sono arrivato a poche ore dalla prima gara con il Perugia. Un ritiro svolto in una realtà decontestualizzata dalla città é fondamentale. Anche per stimolare dialogo e conoscenza umana tra i calciatori e vederli interagire da vicino. Per un allenatore sentire parlare i giocatori tra di loro e illuminante ti può dare spunti ed altre chiavi di lettura. Mateju a sinistra? Il suo acquisto è figlio della mia conoscenza specifica delle sue qualità e della sua duttilità nell’ambito della linea difensiva. Avevo bisogno di un elemento solido con grande attitudine difensiva, che mi fornisse garanzie in copertura e nei duelli uno contro uno. Avere tante alternative in panchina? La lettura della partita contro il Genoa è stata quella, loro attaccavano con tanti uomini e ho preferito mettere Soleri con Brunori. Avere Vido e Soleri che mi possono giocare sia da attaccanti esterni, sia da centrali, mi dà modo di cambiare anche a partita in corso in base all'avversario.“