Corini: “Mancuso mi ha fatto pensare a Mandzukic nella Juventus di Allegri”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini, in vista del match tra Modena e Palermo, in programma sabato pomeriggio al Braglia.

Parola ad Eugenio Corini. L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida di sabato tra la compagine rosanero ed il Modena guidato da Paolo Bianco. Match valido per la nona giornata del campionato di Serie B, che Brunori e compagni non vogliono sbagliare, per dare continuità alle ultime due vittorie di fila contro Venezia e SudTirol. Di seguito, le parole del tecnico di Bagnolo Mella: