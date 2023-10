LIVE Modena-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

Dopo la vittoria conquistata domenica pomeriggio contro il Sudtirol, il Palermo si appresta ad affrontare il Modena nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo Stadio "Alberto Braglia". In vista della gara, come di consueto, il tecnico Eugenio Corini interverrà in conferenza stampa: dichiarazioni live a partire dalle ore 14:35