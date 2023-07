Corini: “Mancati riferimenti al nostro sistema. E su Vasic, Desplanches e Damiani…”

"Sono mancati riferimenti al nostro sistema, ma c'è la volontà di fare determinate cose. Che gruppo sta nascendo? C'è la volontà di fare bene, anche la panchina partecipa molto, sembrava quasi una gara di campionato. C'è tanta voglia di stare insieme, i ragazzi sono coesi. Sia chi ha accolto i nuovi, sia i nuovi, si sentono partecipi, si sono integrati. Sarà fondamentale creare coesione e unione per fare un grande campionato. Vasic e Soleri? Sono state prestazioni importanti, Vasic ha fisicità, buona qualità, riesce sempre a portare via la palla, per attitudine prende tante botte e deve migliorare per prenderne meno. Soleri ha lavorato, ha combattuto, una partita di grande intensità. Sono contento. Desplanches e Damiani? Seba ha fatto bene, ha fatto lavoro di adattamento. L'ho visto bene, ero curioso di vederlo in campo. Deve conoscere meglio le nostre caratteristiche di gioco ma è stato molto bravo, grande personalità. Samuele è molto intelligente dal punto di vista tattico, chi conosce il gioco si sa adattare in posizioni non sue".