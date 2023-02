Corini: “Luca Toni può essere riferimento per Soleri. Rigore Tutino? Vi dico la mia”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà il Genoa al “Luigi Ferraris” nella sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie B. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico rosanero, Eugenio Corini.

"Rispetto alle caratteristiche di Toni, Soleri per alcune cose lì rispecchia. Luca per Edoardo può essere un riferimento. Rigore Tutino? Lui li ha sempre battuti così, probabilmente se gli servirà parlare con me per un consiglio io ci sarò sempre come è stato con Brunori. In settimana abbiamo riprovato qualcosa ed ho visto che ha cambiato qualcosa. Il calcio di rigore è uno stato d'animo."