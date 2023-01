Corini: “L’intenzione è di portare Verre ad Ascoli. Ogni punto pesa di più”

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie B in cui i rosanero affronteranno l' Ascoli di Bucchi . In particolare, l'allenatore ex Brescia si è soffermato su Valerio Verre che non è attualmente inserito nella lista dei convocati diramata dal club di viale del Fante ma che potrebbe partire per Ascoli con la squadra una volta arrivata l'ufficialità.

"Verre? Non è ancora un'operazione conclusa definitamente. L'intenzione è di portarlo ad Ascoli con la squadra, attendiamo ufficialità. Aspettiamo il passaggio burocratico per parlare di lui in maniera dettagliata dal punto di vista individuale e tattico. Ascoli come Perugia? Si lavora sempre per far si che alcune cose non si ripetano. L'approccio di Perugia non è stato corretto, ma abbiamo anche avuto la capacità di reagire. L'Ascoli ha carattere, nel girone di ritorno ogni punto pesa di più. Il club bianconero ha acquistato giocatori forti per la categoria nel mercato invernale come Forte e Proia. Ci sono tutte le condizioni per avere maggiore attenzione nella gara e per affrontare nel miglior modo possibile la partita".