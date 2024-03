Corini: “Lecco in difficoltà, per noi un punto di partenza. Percorso non esiste più”

“La delusione forte ti fa barcollare ma poi ti dà una forza incredibile. Nei momenti difficili questa squadra ha trovato risorse ed energie. Vedo e sento energia per come li vedo lavorare con la delusione che è in tutti noi. Questo dipende da noi. Pensare a Lecco vuol dire ripartire. Finché ci sarà la matematica che ci accompagna dobbiamo pensare a fare punti e poi vedremo i risultati delle altre squadre. Lecco? Sono in una situazione di difficoltà. Hanno perso spesso, sappiamo che il Lecco è una squadra che ha attitudine. Dobbiamo andare a fare la partita che vogliamo fare. Massimo rispetto per il Lecco ma per noi è un punto di ripartenza e dobbiamo dimostrarlo facendo una partita gagliarda e solida. Gol presi? Nascono da varie situazioni. Si cerca di capire cosa si poteva fare meglio. Tiro dal limite? Eravamo uno in meno, avevamo un tempo di ritardo su quel tipo di uscita. Sono errori, si cerca di lavorare. Bisogna martellare e non bisogna arrendersi. Sarà una ricerca continua, c’è sempre spazio per far delle cose. Questi errori ci hanno penalizzato tanto. Lavoriamo per tornare a fare certe cose. Henderson out? La copertura degli esterni poteva essere fondamentale. Di Mariano poteva fare un lavoro di raccordo e Di Francesco poteva accompagnare Brunori tra le linee. Per questo la scelta di levare Henderson dopo l’espulsione di Marconi. Dovevo togliere per forza un centrocampista. Stulac fuori dalle rotazioni? In questo momento il momento di forma di Gomes lo ha penalizzato. È solo una scelta in riferimento ad un giocatore che sta molto bene da un punto di vista fisico e mentale. Spesso si è ironizzato sul fatto che dicevo percorso. Adesso il percorso non esiste più. Ci sono dieci partite in cui fare più punti possibili. Poteva esserci qualsiasi avversaria al posto del Lecco. Dobbiamo dimostrare delle cose. Ci crediamo alla promozione diretta. Come possiamo dimostrarlo? Vincendo con il Lecco. Faremo il meglio possibile. Dobbiamo provare a battere il Lecco.