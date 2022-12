Corini: “Io e Liverani abbiamo vinto la Serie B. Brunori in Nazionale? Se lo merita”

Così ha parlato il tecnico Corini alla vigilia del derby tra Palermo e Cagliari

"Avevo piacere di rivolgere un pensiero per Sinisa Mihajlovic, è stato un esempio per tutti in questi tre anni e mezzo di malattia. Un abbraccio di vicinanza a tutta la sua famiglia". Ha così esordito in conferenza stampa il tecnico rosanero Eugenio Corini in memoria del collega ex Catania e Bologna scomparso recentemente, prima di approfondire i temi caldi legati alla partita in programma al "Barbera" questa domenica alle 18.45.

Sfida più che affascinante tra due grandi piazze che regalano prestigio al campionato di Serie B. Palermo e Cagliari si affrontano per la diciottesima giornata. Derby delle isole che mancava dal 2 aprile 2017 in Serie A, quando i sardi si imposero in Sicilia per 1-3. Due ex so ripresenteranno al "Barbera", ovvero Fabio Liverani e Cesare Bovo, rispettivamente tecnico e vice della formazione rossoblù. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico rosanero:

"Con Liverani ci siamo affrontati spesso. Abbiamo un calcio propositivo entrambi. Abbiamo anche vinto un campionato insieme, io sulla panchina del Brescia e lui a Lecce. Abbiamo fatto parte del Palermo in due periodi diversi ma siamo stati due componenti in un periodo storicamente importante per il club. Lui arrivando anche alla finale di Coppa Italia. Brunori in nazionale? È un piccolo inizio dopo un periodo particolare per il club. Matteo se lo merita, lo scorso anno ha fatto tanti gol ed ora si sta riconfermando.

Cagliari? Ha avuto delle difficoltà ma ha una qualità di rosa davvero profonda. Aver vinto la gara col Perugia avrà dato loro morale. Ci stiamo preparando per affrontare la sfida al meglio".