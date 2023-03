Corini: “Infortuni e dubbio Di Mariano? Spiego tutto. Col Modena confido nei tifosi”

Poco più di ventiquattro ore ed il Palermo scenderà in campo contro il Modena . Venerdì 17 marzo, allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena l'anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie B . Crocevia importante per la squadra guidata da Eugenio Corini , che contro i canarini di Attilio Tesser non siederà in panchina per via della squalifica di due giornate rimediata nella sfida esterna contro il Cittadella . I rosanero sfideranno una diretta concorrente per la lotta ad un posto verso i playoff promozione, contando sul fattore campo, dove il Palermo registra una media punti da promozione.

"Infortuni e calciatori in bilico come Di Mariano? Sicuramente c'è sempre una valutazione complessiva che si fa con una serie di situazione che monitoriamo ogni giorno. E' fisiologico in questo momento della stagione, la nostra rosa è stata costruita nel tempo. Dal punto di vista delle strutture abbiamo qualche difficoltà, per me è fisiologico. Anche il Modena ha cinque infortunati di rilievo, in questo momento della stagione è normale. Matteo Brunori si è fatto male facendo un gesto atletico pazzesco. Bettella rientrava dall'infortunio e negli ultimi minuti a Cittadella ha sentito un fastidio al flessore. Orihuela sovraccarico muscolare, ma pensiamo sarà a a disposizione per il ritiro di Girona. Sala ha preso una botta, Marconi gestiva da tempo un problema alla caviglia ed è normale che ha sovraccaricato dal punto di vista muscolare. Di Mariano non farà rifinitura oggi, ma confidiamo di poterlo recuperare almeno per la panchina. Broh oggi si riaggregherà dopo una distorsione alla caviglia. Tutte le valutazioni sono state fatte, non sono infortuni gravi e confidiamo di recuperare gran parte di questi ragazzi per il ritiro di Girona. Purtroppo è così, dobbiamo stringere i denti. Abbiamo qualche difficoltà oggettiva, siamo arrivati in questo percorso dal ritiro di Roma. Abbiamo spinto tanto e questo è il momento di andare tutti insieme. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, vincere con il Modena ci garantirebbe una buonissima classifica e potremmo approcciare alla grande le prossime partite. La squadra ha qualche defezione, ma quelli che scenderanno in campo daranno tutto per regalare una vittoria ai nostri tifosi"