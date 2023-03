Corini: “In queste sei partite almeno due volte avremmo meritato di vincere”

"E' mancato il risultato grande, la vittoria, in queste sei partite almeno due volte avremmo meritato di vincere. Non lo abbiamo fatto e stiamo cercando quella virgola che ci dia la spinta. L'ho detto anche ai ragazzi. Mi piacerebbe vedere che lo stadio ci accompagni venerdì sera contro il Modena, che ci aiuti, ci spinga, perché abbiamo tutti voglia di tornare a vincere. E abbiamo una grande occasione per farlo venerdì in casa nostra. Paura per la classifica? No, la zona playoff è lì. Anzi, c'è rammarico perché potevamo esserci dentro pienamente, anche con merito. Dobbiamo cercare questa famosa virgola per far sì che le partite importanti a livello di prestazione diventino vittorie. Dobbiamo continuare a lavorare, gli attaccanti devono perseverare e avere fiducia. Hanno fatto gol Di Mariano e Brunori oggi. Siamo sicuri che la vittoria arriverà presto. Vido? Per me ogni mio ragazzo non è mai ai margini. Ci sono dei momenti durante l'anno in cui magari ciclicamente qualche giocatore può soffrire, ma li alleniamo tutti alla stessa maniera. Dipende dal loro atteggiamento, visto lo standard elevato che abbiamo creato a livello di prestazione. E secondo me ci stiamo arrivando tutti. Questo è il premio, perché poi i giocatori hanno la possibilità di scendere in campo e dimostrare il loro valore".