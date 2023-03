Corini: “In linea con le squadre in zona playoff. Serie B complicata, obiettivo…”

Il Palermo prepara la sfida di venerdì 17 febbraio contro il Modena , anticipo della trentesima giornata di Serie B. Dopo il pareggio rimediato contro il Cittadella , il quinto consecutivo, i rosanero sono a caccia della vittoria contro una diretta concorrente per i playoff. La compagine di Eugenio Corini e i canarini sono infatti separati da un solo punto in classifica, rispettivamente al nono e decimo posto, appena fuori dalle migliori otto. Il tecnico del Palermo, che sarà squalificato in occasione del match di domani, è intervenuto in conferenza stampa:

"Spesso sento parlare di moduli, poi dipende dalle caratteristiche dei giocatori che metti in campo. E' fisiologico che se cerchi di impostare un certo tipo di calcio e ti predisponi a qualche contrattacco avversario. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza un campionato che stava diventando complicato. Manca la virgola, ci lavoriamo quotidianamente. Solo sei squadre hanno perso più di noi, nelle ultime sette partite almeno un paio di volte potevamo vincere. I presupposti sono stati creati, siamo in linea con le squadre che sono in zona playoff. Ho cambiato tante cose in sei /sette mesi e non è facile mettere dentro tutto. Sto alzando il livello per capire dove vogliamo arrivare. Siamo in linea con l'obiettivo ma è importante capire anche in evoluzione futura quali sono i punti da consolidare. Abbiamo l'obiettivo lì e vogliamo provare ad andarcelo a prendere con tutte le nostre forze".