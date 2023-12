Corini: “In B può succedere di tutto! Vasic o Henderson per sostituire Coulibaly”

L'allenatore del Palermo, Eugenio Corini ha parlato in vista della sfida tra la compagine rosanero ed il Como, in programma al Sinigaglia domani.

Parola ad Eugenio Corini . L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida tra il Como di Cesc Fabregas e la compagine rosanero, impegnata domani alle ore 14.00 allo stadio Sinigaglia , per il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B edizione 2023/2024 . Di seguito, le parole del tecnico di Bagnolo Mella:

"Penso che veniamo da un periodo che ha tolto qualcosa a livello di certezze. Siamo una squadra che produce tanto, abbiamo fatto sei gol nelle ultime due partite. Può succedere di tutto in questa categoria. E' stato fondamentale l'equilibrio mentale della squadra contro il Pisa, abbiamo iniziato malissimo il secondo tempo ma siamo stati capaci di risalire la china. Si possono migliorare tante cose, lo faremo per il lavoro. Abbiamo reagito alle difficoltà andando vicini alla vittoria a Parma e vincendo una partita fondamentale contro il Pisa. Vasic è una soluzione, viene da un percorso particolare da un punto di vista atletico. C'è anche Henderson, la valutazione sarà tra loro due per sostituire Coulibaly. Ringrazio Fabregas per le parole spese, fa piacere che qualcuno riconosca il proprio lavoro. Faccio anche i complimenti a Longo per l'ottimo lavoro svolto. Fabregas sono sicuro che farà una carriera importante"