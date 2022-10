Corini: “Il peso della vittoria che manca c’è, speriamo arrivi il prima possibile”

"Qualche difficoltà c'è stata. Il peso della vittoria che manca c'è e speriamo arrivi il prima possibile. Rimane qualche difetto strutturale sulla quale stiamo lavorando. In questa partita meritavamo di fare gol perché le conclusioni ci sono state da parte nostra. Devetak sorpresa? Dal punto di vista condizionale deve migliorare. Nel secondo tempo ho inserito un mancino di ruolo che ha dato più sviluppo alla manovra, ma devo ancora valutare che dal punto di vista condizionale non è al meglio. Gomes? Ha fatto due ottime partite, l'ho tolto solo perché non volevo rischiare dato la sua ammonizione. Elia? Spero vada bene come l'ultima volta, attendiamo gli esami strumentali".