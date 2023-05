Corini: “Il Palermo merita uno stadio pieno. Credo in Verre ma la sua condizione…”

Il Palermo chiuderà la Serie B con il tecnico Corini che potrebbe mandare in Serie C proprio il "suo" Brescia. Le dichiarazioni in sala stampa alla vigilia.

Le dichiarazioni di mister Eugenio Corini in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Brescia, match che chiuderà la regular season di Serie B. Ai rosanero servirà la vittoria per conquistare matematicamente i playoff, mentre alle "rondinelle" basterà il pareggio per evitare quantomeno la retrocessione diretta a prescindere dal risultato del Perugia. Questo il pensiero dl tecnico di Bagnolo Mella:

"Quando la palla rotola può succedere di tutto, la mentalità va costruita. L'obiettivo primario è vincere domani per andare ai playoff. Questa squadra ha giocato la sua partita con tutti, sono curioso di capire cosa accadrà se riusciremo ad andare ai playoff perché anche contro squadre che stanno sopra in classifica ci siamo giocati le partite. Sono rimasti giocatori importanti qui dello scorso anno. Anche la mia squadra si è meritata uno stadio quasi pieno, questi giocatori sanno cosa vuol dire rappresentare il Palermo. I miei ragazzi sanno cosa significa giocare qua. Verre? Ha fatto partite importanti, ha avuto un paio di influenze che l'hanno debilitato parecchio. Per stabilizzare la condizione ci vuole un periodo lungo. Con la Spal ha fatto una gara importante, con i cinque cambi è un dovere dell'allenatore tenere alto il livello. E' un giocatore in crescita, bisogna dare fiducia ad alcuni giocatori perché Valerio ha l'attitudine a creare pericolosità. Credo in Verre, per giocare con due punte bisogna anche stabilizzare la squadra. L'equilibrio generale è fondamentale".