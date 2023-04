Corini: “Il calo fa parte del percorso. Valente out? Ho lavorato con due giocatori”

"Il calo fa parte di un percorso lungo. Per creare una mentalità ci vuole tempo, ci sono tanti aspetti su cui lavorare. Spesso abbiamo raccontato di partite che potevano avere un risultato diverso. Da un punto di vista difensivo la squadra ha trovato equilibrio, nelle palle inattive abbiamo subito qualcosa di troppo. Abbiamo lavorato su questo aspetto per trovare più sicurezza, bisogna sempre fare di più e cercare di spingere. Nel caso in cui Valente non dovesse farcela chi al suo posto? Segre l'avete visto in quella posizione con il Cosenza, mentre Masciangelo per uno spezzone a Venezia. Non avendo a disposizione Aurelio, Masciangelo è tornato a far coppia con sala. Ho lavorato con altri due giocatori che possono con attitudini diverse andare a lavorare questa zona. Stiamo lavorando su queste alternative, mancando Saric non voglio togliermi un'altra alternativa a centrocampo come Segre da mezzala. Soleri-Tutino in attacco? Ho ancora la rifinitura per decidere chi andrà ad affiancare Matteo. Analogie impresa Perugia scorso anno e Palermo? Il Perugia lo scorso anno ha fatto un buon campionato, il loro percorso fa capire quanto l'inerzia può spostare gli equilibri. A volte le condizioni sono leggere, dobbiamo essere bravi. Vorrei spiegarvi cosa avrebbe significato se il gol di Broh fosse stato assegnato. Siamo arrivati a un centimetro per cambiare l'inerzia, dobbiamo crederci ancora di più. Ogni giocatore anche per un minuto può essere decisivo, vedi la palla di Vido per Segre. Questo vuol dire essere squadre. In questo quattro partite c'è un obiettivo comune e tutti dobbiamo spingere per raggiungerlo".