Corini: “Pensiamo a come è nato il progetto. Graves è entrato bene. Capisco i tifosi”

Le dichiarazioni in sala stampa del tecnico rosanero in vista di Genoa-Palermo

"Graves l'ho visto bene ed è entrato molto bene, ritenevo opportuno sfruttare le sue caratteristiche. Dobbiamo essere concentrati per capire ogni sfumatura di ogni singola partita. C'è stata la possibilità di spostare l'inerzia e gli equilibri dalla nostra parte, ma nelle ultime gare in maniera davvero sottile, vincendo le gare a poco dalla fine della sfida e con un gol di scarto. Il tempo è sempre un alleato per ogni professionista, basta sfruttarlo bene. Dobbiamo pensare a come questo progetto è nato, tra giocatori in entrata ed in uscita abbiamo cambiato tanto. Le cose possono cambiare radicalmente e rapidamente. Capisco li stato emotivo dei tifosi ma io devo capire dove può andare la squadra e dove si può arrivare."